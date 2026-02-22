◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・笹川吉康外野手が、侍ジャパン先発のオリックス・曽谷からソロ本塁打を放った。「９番・中堅」でスタメン出場。３点を追う２回２死無走者で迎えた第１打席。１ストライクからの２球目の高めカットボールを強振し、打球は弾丸ライナーで右翼ポール際の中段に飛び込ん