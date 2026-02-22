◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル、良）“冬コク”名物のハンデ戦が１６頭立てで争われ、１番人気のケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）は、勝ったタガノデュードに首差かわされ２着に終わった。調教師に転身するため、２月２８日に騎手を引退する藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝は、今回がラスト重賞。京都記念（ジューンテイク）に続く２週連続Ｖはならな