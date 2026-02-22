きのう夜、静岡県沼津市の東名高速下り線で、乗用車とバイクあわせて3台が絡む事故がありました。警察によりますと、バイクが前を走っていた乗用車に追突して転倒し、転倒したバイクが後続の乗用車にはねられたということです。この事故で、バイクを運転していた浜松市中央区に住む大学生・竹内一眞さん（20）が病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。