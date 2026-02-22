関東各地では山火事が相次ぎ、自衛隊のヘリなどが消火活動にあたっています。きのう午後1時ごろ、栃木県鹿沼市の粟沢トンネル付近の山林で火事が起きました。地元の消防や自衛隊のヘリなどが出動して消火活動にあたっていますが、これまでにおよそ100ヘクタールが焼け、現在も鎮圧のめどは立っていないということです。一方、19日にも茨城県常陸太田市で山林火災が発生し、自衛隊のヘリなどが消火活動を行っていますが、およそ14ヘ