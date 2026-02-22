浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を終えた。今年すでにG1を2度優勝している長田稚也（25＝飯塚）が黒川京介に次ぐ2着ながら、きっちりと優勝戦に名を連ねた。それでも黒川には完敗。「もうクタクタ。黒川選手はめちゃくちゃ速い。何だか分からないくらい速い。追いつく感じは全くなかった」ただ、それでも何かの拍子に立場が逆転するのがオートレースの面白さ。もちろん、長田は諦めていない。「タ