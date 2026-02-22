長野県できのう発生した山林火災は、ほぼ消し止められました。火事があったのは上田市の鹿教湯温泉の近くで、消防や市によりますと、きのう夕方、男性がしていたたき火が燃え移り、男性の自宅や山林およそ9000平方メートルが焼けました。宿泊客「夜な夜なにおいもするので寝られなかった」けさから消火活動が再開され、火は正午ごろに鎮圧状態となりました。