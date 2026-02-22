ニュージーランド地震から22日で15年です。学生12人が犠牲となった富山市の富山外国語専門学校では、追悼の集いが行われました。追悼の集いには遺族や在校生などが出席し、地震発生の時刻午前8時51分にあわせ、黙とうを捧げました。在校生を代表して森樹里さんは「この出来事を誠実に受け止め、日々の生活に向き合うことが私たちにできることだ」と述べました。ニュージーランド地震では富山外国語専門学校の学生など、県関係者13