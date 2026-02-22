高気圧に覆われたきょうの富山県内は、各地で今年初めて20度を超えました。一方、富山市では複数の建物を焼く火事が発生しています。県内は広い範囲で晴れて、最高気温は県内6つの観測地点で今年初めて20度を超え、氷見市では20.6度と5月中旬並の気温となりました。空気が乾燥し、風が強いため、滑川市、魚津市、黒部市に火災警報が出されています。梅本晃弘記者「強風の中、建物が燃えています」きょう午後2時45分頃、富山市横越