5人組アイドルグループ「cowolo」（こをろ）の公式X（旧ツイッター）が22日までに更新され、公演のキャンセルや変更を伝えた。公式は「cowoloに関してのお知らせ」のタイトルで文書を公開。「現在、2／18（水）未明よりプロデューサーの熊谷卓耶と連絡が取れておりません」と明かし、「状況を踏まえて、2／23（月）名古屋Zephyr Hallの出演をキャンセルさせていただきます」と発表した。さらに「2／27（金）新宿ReNYにて開催予定の