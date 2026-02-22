「1414億円」去年1年間の全国における特殊詐欺の被害額です。この額は過去最悪となったのですが、近年増加しているのが警察官をかたって金銭などをだまし取る「ニセ警察詐欺」。被害者を取材すると巧妙な手口の実態が見えてきました。 「捜査2課のアサクラです」“警察官”名乗る男から電話が 去年、TeNYの制作スタッフにかかってきた1本の電話。「捜査2課のアサクラと申します」警察官を名乗る男が事件を捜査していたところ、