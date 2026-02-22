2月22日（現地時間21日）。ヒューストン・ロケッツは、敵地マディソン・スクエア・ガーデンへ乗り込み、ニューヨーク・ニックスと対戦。第4クォーター残り10分53秒にドリアン・フィニー・スミスのレイアップが決まり、18点リード（93－75）を手にした。 ところが、ニックスはランドリー・シャメットの3ポイントシュートを皮切りに反撃開始。カー