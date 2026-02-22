2月22日、日本各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第21節の6試合が行われた。 東地区4位の福井ブローウィンズは、アウェーで同6位の山形ワイヴァンズと相まみえた。前半は互角の展開を見せたなか、第3クォーターでは福井がハードディフェンスで失点をわずか「5」に抑え、一気に試合を有利に。そのまま福井が89－69で勝利を収め、東地区の3