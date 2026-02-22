2013年、激しい動悸から「エコノミークラス症候群」と診断された宍戸さん。改善しない症状に転院を決意し、難病「CTEPH」と判明。さらに別の病も重なる過酷な状況の中、生存率の低さに涙した夜を越え、SNSの仲間を支えに計11回の手術に挑みました。不信感を抱いた初期診療を乗り越え、納得できる医療と仲間を自ら掴み取った再起の軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年5月