エールディビジ（オランダリーグ）の国際競争力が低下している。今季、欧州カップ戦（CL、EL、ECL）のリーグフェーズを突破したのはAZのみ。唯一残った頼みの綱も、ノア（アルメニアリーグ５位）と決勝トーナメント進出を争うプレーオフの第１レグを０−１で落とし、敗退の危機に瀕している。CLでナポリ、リバプールに快勝したPSV、ELを低予算で戦い健闘したゴアヘッドの２チームだけが及第点（合格点ではない）。アヤックス、