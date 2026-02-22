水戸ホーリーホックは２月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第３節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦した。23分に鳥海芳樹の得点で先制した水戸は、31分に追いつかれると、76分には鳥海がこの試合２枚目のイエローカードを受けて退場となり、数的不利になる。それでも、なんとか１−１のまま90分を終え、特別大会のレギュレーションに基づくPK戦の末に５−３で勝利した。 開幕３試合目にして、ようやく