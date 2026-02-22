【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堂本光一と井上芳雄のプライベートふたり旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION』が、3月7日からHuluにて全6話構成で独占配信。日本テレビでも3月7日の深夜にダイジェスト版が放送されることが発表された。 ■本場ミュージカルに高揚！移動中もここだけの深いトークが止まらない!? 堂本と井上は、2018年にミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語