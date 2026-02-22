雲仙市愛野町のマンションで火災があり、建物の1階部分を焼く火事がありました。 22日午後4時過ぎ「1階部分から煙が出ている」と同じマンションの住人から通報がありました。 警察と消防によりますと、火が出たのは8階建てのマンションの1階部分で約30分後に火は消し止められました。 ケガ人や逃げ遅れた人の情報は入っていないということです。 警察と消防が火事の原因を調べています。