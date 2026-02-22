中国メディアの現代快報によると、台湾のある女性が自宅近くの臭豆腐店から出る強烈な臭いにストレスを感じて髪の毛を衝動的に抜いてしまうようになり通院を余儀なくされた。臭豆腐とは、植物性の発酵液に漬け込んだ豆腐を揚げたり蒸したり煮込んだりした食品のことで、強烈な腐敗臭と独特の味わいが特徴。この店をめぐっては、他の住民からも、昨年の開業当時は換気設備すらなく、非常に強烈な臭いがするとの苦情が寄せられていた