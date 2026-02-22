この記事をまとめると ■FFはアンダーステア主体で挙動が素直でシンプルなドライビングとなる ■タイトコーナーでは早めのアクセルオンで加速開始を前倒しできる利点もある ■駆動ロスが少ないためFRより若干だが加速も有利だ FFの隠れた速さを引き出す秘訣 FFとは車体前半にエンジンがあって、フロントタイヤを駆動している2WD車のことで、現在もっとも多い駆動方式だ。モータースポーツの世界では市販車ベースとなるとFRが多い