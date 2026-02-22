モモブックスの松井良太さん（左）、桃子さん夫妻＝大阪市西区店主の個性が感じられる独立系書店が増えた。大阪市西部、大阪メトロ中央線の九条駅周辺に立ち並ぶ古民家の一角にある「MoMoBooks（モモブックス）」もその一つ。店主の松井良太さん（39）、桃子さん（40）夫妻の「今の社会で何が起こっているのか、多くの人と共有したい」という思いが詰まった場所だ。（共同通信＝新井沙奈）昔ながらの商店街近くの路地にたたず