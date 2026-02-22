俳優の和田正人（46）が22日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。子育てについて語った。和田はタレントの吉木りさと17年に結婚。現在は6歳の長女と、3歳の長男を育てている。「たんぽぽ」川村エミコから「DIYもよくされるって」と振られた和田は「してましたね」としたものの「この1年半ぐらい手をつけられていないんですけれども、よく家のDIYとかやっていました」と打ち明けた。現在は「子供