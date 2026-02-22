浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を終えた。佐藤励（25＝川口）が9R準決勝戦2着で優出。しっかりと帳尻を合わせてきた。ただ、内容には満足できない様子。2枠からしっかりと逃げ、このまま逃げ切るかと思わせたが、最終周で金子大輔にかわされた。「悔しいですね。練習するしかない」と無念そう。「朝の練習ではトルク感があったのにレースでは消えていた。余裕は全くなかった。しっかり整備するだ