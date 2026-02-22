声優の松原大典と高杉薫が22日、それぞれのSNSを更新し、結婚を発表した。【画像】声優・松原大典と高杉薫が結婚発表（全文）連名の書面を通じて「ご報告」。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、私たち『松原大典』と『高杉薫』は本日入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは互いを支えあいながら、温かい家庭を築いていけたらと思っており