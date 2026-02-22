「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）広島がオープン戦２戦目で、今年の初勝利を挙げた。新井貴浩監督は辰見鴻之介内野手の一発に驚いた。辰見は「８番・左翼」でスタメン出場し、５−１の八回２死二塁で杉浦から左翼への２ランを放った。昨年１２月に行われた現役ドラフトで楽天から加入。昨季はイースタン・リーグで盗塁王に輝いたが、１軍では通算０安打０本塁打。まさかとも言える一