大粒で砂抜きがいらない養殖アサリの出荷が愛知県田原市で始まりました。 【写真を見る】大粒で砂抜きいらず「渥美垂下あさり」出荷始まるふるさと納税の返礼品にも愛知・田原市 「渥美垂下あさり」は、天然アサリを栄養豊富な三河湾の海中につるして1か月以上養殖したもので、大粒で砂抜きがいらないのが特徴です。 田原市で出荷作業が始まり、漁師たちがアサリの選別や箱詰め作業を行いました。 今年は例年以上に身が大