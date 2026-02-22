2月20日、人気ゲームシリーズ『バイオハザード』の公式Xが更新され、新作『バイオハザードレクイエム』と「夢グループ」のコラボセットの発売が決定したことを報告した。ゲームソフト（プレステ5版かニンテンドースイッチ2版、どちらか）と「夢ぶら下がり健康器」のセットで、その名も「恐怖の悪夢セット」。価格は1万9800円（税込・送料別途）。限定50セットでひとり9セットまで。2月27日からの販売としている。宣伝動画も