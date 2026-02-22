1月28日、アーバンギャルドのおおくぼけいがプロデュースする間宮まにの1stミニアルバム『パリンプセスト』が発売された。2022年4月、約6年間在籍していたアイドルグループ・ヤなことそっとミュート（以下、ヤナミュー）が解散して以降、特に表立った活動をしていなかった彼女だが、昨年9月、配信シングル「ヴィット・ナットの白昼夢」をリリースし、おおくぼけいのプロデュースによりソロアーティストとしてデビューすることを急