侍ジャパンの宮城大弥投手（２４）が２２日の壮行試合・ソフトバンク戦に５回から登板し、２回３安打無失点と好投した。雨中のゲームで安定感が光った。断続的な強い雨により幾度も中断を余儀なくされたこの日の試合。宮城は５回の先頭・柳町に左前打、野村勇に内野安打と連打で無死一、二塁のピンチを招いたが、栗原、代打・ダウンズからは２者連続で空振り三振を奪うと、その後二死満塁から正木を空振り三振に仕留めて危機を