なんだかコーデがマンネリ……。それなら、一点投入で華やぎを与えてくれる「柄ボトムス」に挑戦してみて。今回はミドル世代におすすめしたい【グローバルワーク】の柄ボトムスをピックアップ。ニュアンス感のある柄が上品で、周りから褒められるコーデに仕上がるかも。穿き心地も良さそうなので、ぜひワードローブに迎えて。 楽ちん & 上品なIラインスカート 【グロӦ