インフルエンザの流行で我が家もついに今年は罹ってしまったのだが……。そんな苦しい最中に起きた、夫からのまさかの衝撃な言葉とは！？ 今回は筆者が体験した病気中に起きた夫とのムカッとエピソードをご紹介します。 高熱なのに俺の飯！？ イライラ！ 思いやりゼロの夫！