G1・フェブラリーステークス中央競馬のG1開幕戦、フェブラリーステークス（東京ダート1600メートル）が22日に行われ、2番人気コスタノヴァ（牡6・木村）が差し切って昨年に続く連覇を飾った。勝ちタイムは1分35秒4。鞍上はクリストフ・ルメール騎手。近走、出遅れ癖が目立っていたが無事にスタートを決め、「まさかちゃんとゲートを出るとはな…」などの声が上がっている。コスタノヴァは今回初めてブリンカーを着用して出走。