トヨタは20日、ヤリスおよびヤリスクロスを一部改良し、3月2日に発売すると発表した。今回の改良では各モデルにおいて、装備品やボディカラーなどを見直している。【こちらも】プジョー、3008シリーズ初の電動SUV「E-3008」を発売ヤリスとヤリスクロスに共通の改良として、4WDモデルの寒冷地仕様を標準装備化した。2WDではいずれもメーカーオプションとなる。また両モデルの全グレードにおいて、ドアミラーとシャークフィンア