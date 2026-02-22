西松屋チェーン（7545、東証プライム）。乳幼児・子供衣料と生活雑貨のロードサイド大型店を、全都道府県で展開。PB商品中心の低価格戦略に特徴。【こちらも】PPIH、長期ビジョンは依然強気長期連続増収増益の先頭を走る構えまずは収益動向に注目したい。2020年2月期「3.5％増収、47.0％営業減益、21円配」-21年2月期「11.5％増収、533.4％増益、23円配」-22年2月期「7.3％増収、1.4％増益、25円配」-23年2月期「4.0％増収、