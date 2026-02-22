2026年1月30日(金)から絶賛劇場公開中のアニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、2月20日時点で観客動員数120万人、興行収入20億円を突破しました。これは、2021年に公開された前作の最終興行・22億3000万円に迫る数字です。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイトhttps://gundam-official.com/hathaway/『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』は、シリーズの生みの親として