◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第３節札幌１―１（ＰＫ５―４）長野（２１日・長野Ｕスタジアム）長野戦はシュート数で１１対３と差をつけただけでなく、枠内にも打てていた。その中で１得点に終わりＰＫ戦まで行ったというのは厳しい結果とも言えるが、勝つことが一番の特効薬になるもの。今後に向けて良くなる兆しと捉えている。ただ終始攻勢で試合を進められた理由は、後ろの選手が前を活性化させられ