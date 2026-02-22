きょう未明、千葉県睦沢町の住宅で火事があり、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。小学生2人を含む3人と連絡が取れていないということです。午前3時すぎ、睦沢町岩井の木造2階建て住宅で「住宅火災で燃え広がっている」と、この家に住む男性から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、消防車11台が出動して火はおよそ5時間後に消し止められましたが、住宅と隣接する納屋のあわせて2棟が全焼しました。この火事で焼