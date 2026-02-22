DOMOTOの堂本光一と俳優の井上芳雄のプライベート2人旅に密着する日本テレビ『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION (インターミッション）』が3月7日深夜ダイジェスト版放送、Huluにて全6話を独占配信（毎週土曜0時新エピソード追加）。このほど、PR映像と旅を象徴する地で魅せるメインビジュアルが解禁された。【写真】『ナイツ・テイル -騎士物語-』音月桂、堂本光一、井上芳雄、上白石萌音2018年ミュージカル 『ナイツ・テイ