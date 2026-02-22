国の運輸安全委員会が現地調査を始めました。おととい、三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り船が衝突し、釣り客2人が死亡、10人がけがをした事故。きょうは船体が割れた釣り船の引き上げ作業が行われたほか、国の運輸安全委員会の調査官が現地に入り、事故原因を調べています。事故をめぐっては、貨物船を操縦していた杉本波音容疑者（21）が業務上過失致死などの疑いで逮捕・送検され、釣り船の船長（66）も任意で事情を聴かれています