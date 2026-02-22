アニメ界のアカデミー賞と呼ばれるアニー賞の授賞式がアメリカ・ロサンゼルスで行われ、日本勢は惜しくも受賞を逃しました。記者「アニー賞の会場はUCLAという大学の講堂で、現場には多くの関係者が集まっています」21日、ロサンゼルスで行われた第53回アニー賞。日本からはテレビアニメの『ダンダダン』や劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、それに細田守監督の『果てしなきスカーレット』などが監督賞や作品賞などにノミネー