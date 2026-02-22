日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）が22日、放送3000回を迎えた。スペシャルゲストとして国民的バンド「THE ALFEE」が演芸コーナーに初登場。視聴者から大きな反響が寄せられた。THE ALFEEも4月に通算ライブ本数が3000回に到達するという共通点があり、今回のスペシャルコラボが実現した。代表曲「星空のディスタンス」が流れる中、桜井賢、坂崎幸之助、高見沢俊彦の3人がさっそうと登場すると、笑点メンバーと共に軽快なトー