お笑いコンビ、ミルクボーイ内海崇（40）が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」に参加。30キロ手前でタイムオーバーになった。昨年は25キロ地点でタイムオーバー。2年連続リタイアとなった。練習量については「歩いて歩いて歩いて歩きまくりました」走っての練習をしていなかったことに、報道陣から「完走する気は？」と問い詰められると、「あー。練習量から言われたら、『完走する気ないやん』と思われても仕方ない。