低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ影響で、きょうは全国的に気温が上がりました。記者「雲一つないきょうの金沢市内、この陽気に街の方々も薄手の方が多いようです」先月、記録的な大雪となった金沢でも、最高気温が20℃を超え、ゴールデンウイーク並みの暖かさとなりました。街の人「暑い。春に近づいてる感じ」積雪が多い地域では雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。