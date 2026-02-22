先月、高岡市の街なかで起きた火災で焼けた、保護施設にいたネコの譲渡会がきょう行われました。譲渡会は、2月22日・にゃんにゃんにゃんの語呂合わせにちなんだ猫の日に、ネコの保護活動に取り組むNPO法人、「ピース・アニマルズ・ホーム」が開きました。避難先となっている高岡市本丸町の施設では29匹のネコが、ケージの中で愛くるしい表情を見せていて訪れた人がスタッフから詳しい説明を聞いていました。譲渡