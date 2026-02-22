〈「鉄の破片が刺さり、火傷もした」4歳でピアノ開始、18歳で世界最高峰の音大に…将来を嘱望された天才ピアニストが「工場勤務」になった“驚きの理由”〉から続く「人はいつ死ぬかわからないし、地位も名誉も財産も、いつまでも手にしていられるか保証もない」【写真】この記事の写真を見る（3枚）一度は音楽を捨て、ピアノから離れた三浦謙司。それでも彼が再び音楽の世界に戻った理由は、「未練」でも「野心」でもなかった。