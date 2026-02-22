＜陸上：大阪マラソン＞◇22日◇大阪府庁前−大阪城公園前（42・195キロ）24年大会覇者の平林清澄（23＝ロジスティード）が2時間6分14秒（速報値）で日本勢最上位の5位に入り、28年ロサンゼルスオリンピック（五輪）の代表選考会にあたる27年10月開催（名古屋市内）予定の「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」を獲得した。イブラヒム・ハッサン（29＝ジブチ）が2分5秒20秒の大会新記録で優勝を果たした。主なタレントラ