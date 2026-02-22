全国大会への出場をかけたドッジボールの石川県大会が22日、金沢市総合体育館で行われ、小学3年から6年の部で金沢の「鞍月アタッカーズ」が全国大会の切符をつかみました。春の全国小学生ドッジボール選手権石川県大会には、小学1年から4年と小学3年から6年の2つの部に合わせて24チームが参加し、熱戦を繰り広げました。保護者から大きな声援が送られる中、子どもたちは練習の成果を思う存分に発揮しチームメイトとともに喜ぶ様子