◆クイーンズシルバージュビリーカップ・香港Ｇ１（２月２２日、シャティン競馬場・芝１４００メートル）１０頭立てで行われ、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決めた。並んでいたサイレントウィットネスを超え、香港競馬新記録の１８連勝を達成。１着賞金の７２８万香港ドル（約１億４６５８万円）を獲得した。勝ち時計は１分１９秒３６。ザカリ