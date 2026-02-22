◆オープン戦ヤクルト１―１２阪神（２２日・浦添）前日の逆転劇から一転、思わぬ大敗を喫した。奥川、吉村に新人左腕の増居（トヨタ自動車）の３投手が計１２失点。４失策と守りの乱れもからんだ。試合後、池山監督は「ダイヤモンドは白紙と言った私の責任で、しっかり埋めていかないといけないというところがこれからの課題」と厳しい表情を浮かべた。プラス材料は昨年８月に右肘の手術を受けたサンタナの復帰。「３番・