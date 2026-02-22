映画「ＨＥＲＯ」（２０１５年）が２１日、フジテレビで放送された。東京地検城西支部の検事久利生公平（木村拓哉）の前に日本の司法が及ばない「大使館」が立ちはだかった。冒頭、ネウストリア公国大使館から青ドレスの美女が逃げ出してきて、裏通りに飛び出して車にひかれたのが今回物語の発端に。ＨＥＲＯシリーズでも印象的な場面のひとつだが、被害者の女性を演じていたのは女優・森カンナだった。ネットでも改めて気