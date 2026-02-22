「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（２２日、平和島）２１日の初日は５、５着で気落ちしていた近藤颯斗（２４）＝愛知・１３３期・Ｂ１＝だが、２２日の２日目４Ｒでは４カドから２着と好走。レース後は「足はやっぱりいいと思います。特にいいのは回ってからの押し。乗りやすいことが一番ですね。行きたいところに行けています」と満面の笑みで手応えをつかんでいた。２３日の３日目を見据えて「これなら初日の分を取り返せ